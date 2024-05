[Tendance 1/3] La polygamie, un choix de plus en plus attrayant pour les femmes actives

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye comme son Premier Ministre, Ousmane Sonko sont tous des polygames. Leurs cas reflètent la tendance favorable à la polygamie. C’est un effet de mode. Les raisons qui justifient cette option sont nombreuses. Elles veulent avoir une marge de liberté pour prendre soin d’elles, s’occuper convenablement de leurs tâches professionnelles. En somme, elles aspirent à plus de liberté. Elles sont de plus en plus nombreuses à accepter d'être une seconde épouse. La polygamie est en passe de devenir un choix entre la raison et le cœur aussi bien pour les hommes que pour les femmes.



La polygamie est une cause de divorces sous nos cieux. Les femmes qui l’acceptent peuvent être comptées au bout des doigts. C’est une acceptation à leur cœur défendant. Toutefois, il y a depuis quelques années, celles qui préfèrent être dans un couple polygame. Fatima Sow (nom d’emprunt) madame Ndao, âgée de 34 ans, cadre d’une banque de la place a jeté son dévolu sur un homme déjà dans les liens du mariage.



‘’Durant mon premier mariage, j'étais l’unique épouse de mon mari. J’ai divorcé. Maintenant je suis la deuxième femme. Je l’assume pleinement. Je n’ai pas regretté et je remercie Dieu d'avoir mis sur mon chemin un homme polygame.’’, confie telle avec une joie immense qui se lit au visage.



Cette position lui confère des avantages qui ont pour nom : la liberté, la diminution de la charge de travail. Celle-ci qui ne s’imaginait pas être une deuxième femme ne se plaint pas de son nouveau statut.



‘’ Je n’aurai jamais imaginé être une deuxième femme de ma vie. Mais pour dire vrai, le statut de deuxième femme, c’est tout moi. J'avoue qu'il y a un grand changement, une grande différence par rapport à la vie que je menais avant. J'ai un mari qui vit à l'étranger et je ne cohabite pas avec ma coépouse. Je n’ai pas de pression même quand mon mari est au Sénégal’’, rapporte-t-elle.



Dans ce couple polygame, elle a le temps de prendre soins d’elle, de faire son travail convenablement et même le luxe de faire du sport.







« Désormais, je sors les week-ends avec mes amies, mes collègues, je fais du sport. Je fais du télétravail à partir de chez moi. Je travaille également la nuit quand j'ai des choses à terminer. Grace à la polygamie, je suis cette femme libre et épanouie que j'ai toujours rêvé d’être’’.



Dans sa narration, elle se laisse aller à des plaisanteries. Elle supplie au « Awo » ( première femmes en wolof) d’accepter d’accueillir la « Ngnarel » ( deuxième femme en Wolof).



‘’A vous les femmes qui refusent de partager vos maris, soyez raisonnables. Les hommes sont très rares, presque en voie de disparition et de nombreuses jeunes filles attendent les bagues au doigt. Ne soyez pas avares. La demande est forte. Donnez une chance aux autres. Ainsi vous aurez du temps pour s’occuper de vous et je vous informe que la polygamie est à la mode’’, lance telle en toute décontraction.



Comparant sa vie de première femme et celle d'aujourd’hui en tant que seconde épouse, la jeune travailleuse raconte sa mésaventure.



‘’ Vous savez, ce n’’est pas du tout facile d’allier le travail et le ménage surtout quand on est une femme active. Si on est secondé ça pourrait soulager un peu. Vivre un ménage monogame, c'est la pire expérience que j'ai vécue de ma vie’’, soutient-elle.



Madame Ndao a de mauvais souvenirs au sein du couple monogame. Elle était sous pression. Elle n’avait jamais eu le temps de boucler son travail à la maison. A la descente, il faut préparer le dîner sans compter les autres tâches.



Comme Fatimata, Aïcha Samb (nom d'emprunt), une jeune journaliste qui évolue dans une rédaction très réputée se dévoile comme une seconde épouse. Mais ici, il ne s'agit pas d'une question de choix, mais d'amour. A la vérité, Aïcha est tombée sous le charme d'un professionnel des médias déjà marié. Elle accepte de gré d’être seconde épouse. Au micro de Seneweb, elle partage son expérience de deuxième épouse.



‘’Je vis très bien mon statut de deuxième femme et ça m'arrange beaucoup. En tant que journaliste, ça me permet d'avoir du temps pour m'occuper de moi-même. Quand monsieur n'est pas chez-moi, je profite du temps libre pour me reposer ou me concentrer sur la machine pour travailler parce que là j'ai moins de tâches à effectuer contrairement à quand il est à la maison ’’, argumente-t-elle.



En ce qui concerne sa relation avec son épouse, Aïcha fait part que tout se passe bien. La jeune journaliste n’approuve pas les conflits entre coépouses. Selon elle, on ne doit pas s’inviter dans un ménage pour perturber ou semer le désordre. Les mentalités ont évolué. Des changements s’imposent.







”Ma relation avec ma coépouse se passe bien. On ne vit pas sur le même toit mais quand on se rencontre, on se parle et se taquine. Je ne cautionne pas certaines filles qui pensent que quand on est deuxième, on doit faire la guerre alors que ça ne doit pas se passer comme ça. On se marie pour sa tranquillité et sa stabilité. Ce n'est plus comme avant, les choses ont beaucoup changé’’, prodigue-t-elle.