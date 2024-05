Agriculture : Le chef de l’État demande la révision de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale

Le secteur de l’agriculture a été au menu de la réunion du Conseil des ministres de ce jour, au palais de la République.













Selon le communiqué signé par le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndjekk Sarré, Bassirou Diomaye Diakhar Faye «a demandé au ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage et au secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan de proposer la revue et l’actualisation de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale ».









«La révision de cette loi s’inscrit notamment dans une perspective de renforcement de la place fondamentale des organisations professionnelles du monde rural dans la gouvernance de ce secteur vital », informe-t-on.









En effet, le chef de l’État a rappelé que le secteur de l’agriculture est le moteur essentiel pour fonder, sur une base solide, la souveraineté alimentaire du Sénégal, la croissance économique et la création d’emplois décents.