Exploitation de sables minéralisés en zircon, ilménite... : Plus de 80 milliards F Cfa de retombées, en 2020

Plus de 80 milliards F Cfa de retombées, en 2020

Lors du Salon international des mines (Sim) de trois jours qui a pris fin hier jeudi 4 à Dakar, les responsables de la société Gco (Grande côte opérations Sa), implantée à Diogo et exploitant les sables minéralisés en zircon, ilménite, rutile et leucoxène, ont fait savoir que leur entreprise se positionne en véritable acteur de développement à la base.





En effet, les retombées économiques pour le Sénégal sont importantes : 81 milliards de F CFA pour la seule année 2020, sous forme de salaires, de sous-traitances et d’achats locaux, de taxes et redevances, de plan social de miniers (diversification économique relocalisation de villages et de restauration des infrastructures, éducation, santé).





Selon «Sud Quotidien», lesdites retombées sont ainsi réparties : 17,9 % de masse salariale, 12,4 % d’impôts, taxes et redevances, 48,3 % achats (et sous-traitance) au Sénégal, 0,642 % de dépenses exceptionnelles Covid-19, 0,2 % de Rse et 0,465 % d’achats dans les localités.





Tels sont les chiffres portés à la connaissance du public, lors de la 6e édition du Salon international des mines (Sim) organisée du 2 au 4 novembre à Dakar. Placé sous le thème «Promotion et développement du contenu local, levier pour une optimisation des retombées socioéconomiques dans le secteur extractif», l'événement a rassemblé bon nombre d'acteurs du secteur minier.





Selon un document transmis, les quatre produits commerciaux exploités des dunes Diogo renferment 66 % des produits Ilménite, 2 % de rutile, 3 % de leucoxène, 10 % de zircon et 19 % de sables sans valeur marchande.