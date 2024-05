Secteur de l’Élevage : Les nouvelles directives de Bassirou Diomaye Faye à ses ministres

Après l’agriculture, la pêche, entre autres secteurs qui occupent une place «primordiale» dans le développement économique et social du pays, le Président de la République, « a fait part de l’importance particulière qu’il accorde au développement du secteur de l’élevage et des productions animales dans notre quête de souveraineté alimentaire ». Selon le communiqué du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 22 mai, au Palais de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a d’emblée «a félicité les éleveurs, les opérateurs privés du secteur et les services de l’État pour leurs actions résolues et engagées dans l’autonomisation du Sénégal en moutons, le développement du cheptel, la santé animale et la valorisation des produits d’élevage et dérivés sur les marchés nationaux et internationaux ».





Sur ce, il a demandé au Premier Ministre et au Ministre en charge de l’Élevage de parachever l’actualisation du Programme national de production fourragère en corrélation avec une bonne maîtrise des prix de l’aliment de bétail et une stratégie avancée de lutte contre les feux de brousse. Mieux, il «a demandé au Gouvernement d’engager, sans délai, la mise en œuvre d’un plan d’aménagement consensuel des parcours du bétail et espaces de pâturage notamment dans la zone sylvopastorale».









Lutte contre le vol de bétail, FONSTAB, recensement général, …









Le Chef de l’État a, en outre, souligné la nécessité d’un recensement national régulier et d’une identification nationale précise du cheptel afin de mieux orienter les ressources et les interventions de l’État dans le secteur.





Bassirou Diomaye Faye a exhorté le Ministre des Forces armées et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique d’intensifier les actions préventives conjointes de lutte contre le vol de bétail.





Dans un autre registre, il a «fait valoir l’urgence d’un recensement général des infrastructures d’élevage et équipements pastoraux réalisés par l’État et appelé à une réflexion stratégique sur leur mode d’exploitation et d’entretien au profit des acteurs du secteur ».