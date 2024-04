Éducation et formation pour tous : Babacar Diop alloue 1089 bourses scolaires municipales aux élèves et étudiants Thiessois

Dans le cadre de son programme « Education et formation pour tous », Dr Babacar Diop, maire de la Ville de Thiès, a offert 1089 bourses scolaires municipales aux élèves et étudiants Thiessois pour l’année académique 2023/2024. Il a salué, lors de la signature des conventions avec les écoles de formation, la belle et généreuse jeunesse de la Ville de Thiès. « Voici que cette ville bâtie au milieu du Cayor par nos ancêtres les Sérères Nones et ensuite par des cheminots intrépides, ouverte à tous les vents du monde, voici que Thiès se révèle à nous, aujourd’hui, comme un des hauts lieux où souffle l’esprit grâce à nos universités, instituts et écoles de formation. Je peux dire que la décentralisation intellectuelle et universitaire est devenue une réalité concrète dans notre région de Thiès. Jeunes élèves et étudiants, à la fois, le présent et l’avenir de la ville et de la région de Thiès, vous êtes le Sénégal de demain. C’est vous qui construisez le Sénégal de demain à travers vos têtes, vos mains et vos cœurs. Le Sénégal n’est pas une simple idée, c’est un nœud de réalités, un visage des terroirs, c’est-à-dire des campagnes et des villes. C’est pour vous dire que le progrès partira de la base, à partir de nos terroirs : des écoles et universités des campagnes et des villes », a-t-il signalé.





Et d’ajouter : « Dans la construction du Sénégal, la contribution de Thiès a été toujours saluée et signalée. Le destin de notre ville, c’est d’être toujours à la première place des grands contributeurs de la nation. C’est pourquoi, les enfants de notre ville doivent toujours avoir pour devise : être les premiers et les meilleurs. Jeunes élèves et étudiants venus des quartiers populaires et des milieux défavorisés, vous êtes tous partie intégrante de cette République une et indivisible dont le fondement est une gouvernance honnête. Nous vous devons une formation de qualité dans tous les domaines. Vous devez pouvoir avoir des rêves sains comme tous les gens de votre génération ».