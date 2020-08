"METTRE L’ASECNA AU DIAPASON DE CE QUI SE FAIT DE MIEUX DANS LE MONDE"

Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, notre institution a défrayé la chronique à la suite d'une mission d'audit interne qui a relevé l’évaporation de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA des caisses de l’Asecna. Il va sans dire qu’il y a un véritable problème de gouvernance, au regard de cet imbroglio qu'on peut qualifier de scandale financier. Nous ne devons pas perdre de vue que cette institution est un bien commun. Par conséquent, nous devons veiller à sa gestion méticuleuse. L’utilisation transparente et équitable des fonds sera ma principale priorité. L’un des principaux défis pour mon administration, si je suis élu, sera de disposer d'un document stratégique permettant d'analyser les défis et menaces auxquels est confrontée la bonne gouvernance au sein de l'institution. Ce document identifiera les solutions et les activités permettant de renforcer les normes de bonne gouvernance. Sur la base de ce qui précède, nous élaborerons une stratégie à moyen terme visant à accroître la transparence et l’intégrité, dans laquelle seront définies des normes directrices en matière d'intégrité et de transparence.J’ai eu la chance de cumuler plusieurs années d'expériences professionnelles qui m'ont conduit du domaine public à celui du privé. Fort de cet atout et des expériences diverses, je compte mettre au service de l’Asecna ce savoir-faire et être. J’ai eu à gérer des entreprises paraétatiques, des grandes institutions, lancer des nouveaux projets ou structures… Alors, voyez-vous chaque expérience est unique, et on en sort enrichi. C'est ce cumul que j’apporte. Comment comptez-vous agir sur les mécanismes de financement de l’Asecna afin d'assurer une mobilisation plus accrue des ressources ? La question des finances est cruciale, car toute entreprise ou structure sérieuse est invitée pour son développement à faire appel à des ressources financières qui vont l'aider à atteindre ses objectifs. L'Asecna se doit d'innover et de se moderniser pour être au diapason de ce qui se fait de mieux dans le monde dans le secteur de l’aviation ; et cela nécessite inéluctablement des investissements de taille. Des partenaires sérieux et fiables sont prêts à nous accompagner. J’ai eu à échanger avec quelques dirigeants des institutions internationales sur mon ambition pour l’Asecna, ils ont montré un intérêt. La question du financement de nos projets de développement aura un retour favorable ; je n'ai aucun doute à ce sujet.L’Asecna, acteur africain majeur dans la gestion de plateformes aéroportuaires, c’est 18 pays membres, 16 millions de Km2 couverts, 25 aéroports internationaux et 76 nationaux et régionaux, 6000 employés. C’est dire qu’elle a un part important sur l'échiquier international dans le domaine aéronautique.La pandémie du Covid-19 a bouleversé le secteur du transport aérien en général. Quelles stratégies l’Asecna devra-t-elle dérouler pour moins subir les contrecoups de cette crise ?La crise sanitaire, causée par la pandémie du Covid-19, a pris de court l'économie mondiale ; et notre secteur n'a pas été épargné. D'ailleurs, il est l'un des secteurs les plus impactés avec la fermeture des aéroports et la cessation ou la réduction de l'activité aéronautique. La perte se chiffre à des milliards de nos francs ; et les conséquences sociales et économiques qui en découlent doivent être évaluées. Pour contrecarrer ses effets et tenir compte de l'expérience, si nous avons la chance de prendre les manettes de l'institution, notre première action sera de renforcer les mesures déjà prises. De concert avec les États membres et les partenaires, travailler à consolider les infrastructures, les moyens sanitaires et économiques nécessaires pour garantir la sécurité de nos passagers, du personnel navigant et des équipes de l’Asecna, mais surtout sécuriser la survie économique et financière de notre institution.Nous n'avons pas de commentaire à faire à ce sujet.(Haut Fonctionnaire tchadien, Conseiller du Président de la République – Candidat au poste de Directeur Général de l’Asecna)