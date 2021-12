Linguère / Pratiques mystiques: Un charlatan pris en flagrant délit, la nuit, au lycée de Gassane

Un charlatan arrêté pour pratique mystiques dans un lycée à Linguère

Dans la nuit du lundi 20 décembre vers 21 heures, des éléments de la brigade de gendarmerie de Linguère ont interpellé un charlatan pour des pratiques occultes au lycée de Gassane, une commune située à 86 km de Linguère. Le marabout a attendu que le vigile soit parti chez lui prendre le diner, pour s’introduire dans l’établissement.





Dès son retour et malgré l’obscurité, le vigile a aperçu un homme assis dans la cour du lycée en train de s'adonner à des pratiques mystiques. Sans tambour ni trompette, après avoir réussi à identifier le mis en cause, le gardien a alerté le proviseur qui à son tour a informé la gendarmerie de Linguère. Sans perdre de temps, les hommes en bleu se sont transportés sur les lieux pour procéder à l’interpellation du charlatan.