52 passagers d’un vol reliant Delhi à Hong Kong testés positifs: la compagnie ne comprend pas

52 passagers d’un vol indien en provenance de Delhi et à destination de Hong Kong ont été testés positifs

52 passagers d’un vol indien en provenance de Delhi et à destination de Hong Kong ont été testés positifs au coronavirus le 4 avril dernier. Les 146 adultes et sept enfants présents à bord avaient pourtant été testés négatifs avant l’embarquement: Hong Kong n’autorise l’entrée sur son territoire qu’aux gens qui disposent d’un test négatif effectué par un laboratoire reconnu dans les 72 heures précédant le départ.





Selon le Wall Street Journal, six passagers se sont vu refuser l’embarquement parce qu’ils avaient été testés positifs au coronavirus. Malgré la rigueur du dépistage, huit autres personnes ont été testées positives juste avant qu’elles ne commencent leur quarantaine obligatoire de trois semaines dans un hôtel de Hong Kong. Les autres cas ont été détectés pendant la période de quarantaine.





La compagnie Vistara ne comprend pas: les responsables se disent “déconcertés par ces chiffres”. Rashida Fathima, qui a pris l’avion avec son mari et leurs deux enfants, a confié à la presse locale qu’elle pensait avoir attrapé le virus dans l’avion et ce, alors qu’elle portait un masque quasi tout le temps lors des six heures de trajet. Les passagers ont eu l’autorisation d’ôter leur masque pour manger le repas servi à bord.