Allemagne : Kim Kardashian s’exprime sur le conflit israélo-palestinien, après un incident

Kim Kardashian a participé au salon du numérique et du marketing OMR à Hambourg, en Allemagne, hier mardi 7 mai 2024. La star américaine de la téléréalité s'est entretenue pendant environ une heure avec Kara Swisher, un des journalistes les plus influents de l’industrie technologique allemande et le fondateur de l’OMR, Philipp Westermeyer.





Au milieu de la conversation, une femme voilée qui était dans le public a commencé par lancer à l’endroit de Kim des slogans hostiles à Israël avant de crier à plusieurs reprises : « Palestine libre ! »





« Je sympathise avec le peuple d’Israël et avec celui de Palestine »





Elle a été immédiatement escortée hors de la salle par les agents de sécurité. La star américaine de téléréalité est restée calme pendant la scène. Un peu plus tard, elle a déclaré qu’elle n’était pas indifférente au conflit israélo-palestinien.





« Je sympathise avec le peuple d’Israël et avec celui de Palestine. Je sympathise avec tout le monde. Tout ce que nous voulons, c’est que chacun se sente en sécurité et libre » a déclaré la mère de quatre enfants.