Charles Michel appelle Poutine à instaurer des couloirs humanitaires pour Pâques orthodoxes

Charles Michel appelle Poutine à instaurer des couloirs humanitaires

Le président du Conseil européen Charles Michel s'est entretenu par téléphone vendredi avec le président russe Vladimir Poutine, auquel il a lancé un appel à installer immédiatement des "corridors humanitaires" à Marioupol et dans les autres villes ukrainiennes assiégées par les troupes russes. De tels couloirs devraient "spécialement" être mis en place "à l'occasion de Pâques orthodoxes", précise le Belge via Twitter, en milieu de journée.





La fête de Pâques est célébrée par les orthodoxes ce dimanche 24 avril. Cette semaine, le secrétaire général de l'ONU António Guterres a lui-même déjà appelé Russie et Ukraine à "une pause humanitaire de quatre jours", du Jeudi Saint au dimanche 24.

Jusqu'ici, les efforts en vue d'un cessez-le-feu ont échoué.





Vendredi, la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk a estimé qu'aucun couloir d'évacuation de civils ne pourrait être organisé dans la journée, car la situation reste trop dangereuse sur les routes quittant Marioupol en traversant des zones de combat.





Marioupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine, est quasi intégralement sous contrôle russe. Des combattants ukrainiens sont toutefois encore retranchés dans l'immense complexe métallurgique Azovstal, assiégé et toujours bombardé par l'armée russe.





Plusieurs couloirs humanitaires dans cette ville ont été annulés à la dernière minute.





Selon le secrétaire général de l'ONU, une pause humanitaire était nécessaire pour organiser l'évacuation sûre de tous les civils désirant quitter les zones d'affrontement actuel et attendu, ainsi que pour acheminer vers différentes régions (Marioupol, Kherson, Donetsk, Louhansk) une aide humanitaire vitale, comme du matériel médical, de l'eau, de la nourriture, des fournitures de base.





“Notre unité, nos principes et nos valeurs sont inaliénables”

Charles Michel indique vendredi avoir réitéré auprès de Vladimir Poutine la position de l'UE: "soutien à l'Ukraine et à sa souveraineté; condamnation et sanctions contre l'agression de la Russie". "Notre unité, nos principes et nos valeurs sont inaliénables”, ajoute-t-il.