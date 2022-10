Des activistes pour le climat jettent de la purée sur un Monet en Allemagne

Deux militants issus du mouvement Last Generation ont lancé dimanche de la purée de pommes de terre sur une toile du peintre impressionniste français Claude Monet, exposée dans un musée de Potsdam, en périphérie de Berlin.

Une enquête doit encore déterminer si l'œuvre, "Les Meules", a subi des dégâts importants, a indiqué dimanche une porte-parole du Museum Barberini. Elle a précisé que la substance avait été rapidement retirée et que la peinture était protégée par un panneau de verre.

Les deux activistes défendant la cause climatique portaient des gilets de sécurité orange et, après leur geste, se sont installés près de la peinture pour justifier leur acte. Au total, quatre personnes ont été impliquées dans cette action de protestation, selon la porte-parole. Deux d'entre elles ont été interpellées par la police, a précisé cette dernière. Elles sont poursuivies pour intrusion et dégradation de bien.





De la soupe aux tomates sur une toile de Van Gogh la semaine dernière

Last Generation a publié une vidéo de la scène, confirmant que la substance était de la purée de pommes de terre. L'association a appelé les autorités politiques à prendre des mesures efficaces en faveur du climat.

"S'il faut une peinture engluée de purée de pommes de terre ou de soupe aux tomates pour rappeler à la société que la course aux énergies fossiles est en train de nous tuer, alors nous allons vous balancer de la purée sur une peinture!”