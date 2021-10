Expo Dubaï 2020 : Des experts s'attaquent aux problèmes urgents de la perte de biodiversité et du changement climatique

Le rôle essentiel de la biodiversité dans la survie de la planète et l'importance d'écouter et d'apprendre de la nature ont dominé les discussions lors du premier Majlis mondial de l'Expo 2020 Dubaï au Terra (The Sustainability Pavilion), rapporte un communiqué parvenu à Seneweb.



Des échanges d’idées entre sept leaders d'opinion et experts du monde entier



Intitulé « Nature's Game of Jenga : faire preuve de créativité pour lutter contre la perte de biodiversité », le Majlis s'est tenu en collaboration avec le Pavillon Suisse. Il est organisé dans le cadre de la semaine du climat et de la biodiversité et a réuni sept leaders d'opinion et experts du monde entier. Lesquels ont échangé des idées sur tout, notamment l'utilisation d'oiseaux de proie pour lutter contre les rongeurs détruisant les cultures en Israël, en Jordanie et en Palestine, à la refonte des programmes d'enseignement en une session animée de 90 minutes.



Au cours de la rencontre qui s’est tenue hier, l'expert écologique de renommée mondiale et fondateur du projet Eden au Royaume-Uni, Sir Tim Smit, qui a joué un rôle central dans le développement du pavillon Terra de pointe de l'Expo 2020, a fait l'éloge du concept World Majlis. « C'est important pour une raison très simple que le monde a été dominé par les grandes capitales européennes ou occidentales, et elles portent un poids de bagages sur elles, ce qui rend le changement très difficile », a-t-il souligné dans le texte.



Il ajoute : « Et ce qui est si excitant à propos de Dubaï en particulier, et des Emirats dans son ensemble, c'est qu'il ne porte pas ce bagage, ce qui signifie que les gens sont heureux de parler de choses, même s'ils ne voudraient pas nécessairement venir à Londres pour avoir ces discussions. Je pense que cela pourrait devenir quelque chose de très important, donc je suis très fier d'en faire partie ».



« La conservation et la restauration de la biodiversité sont incroyablement difficiles »



Selon Tom Crowther, « la conservation et la restauration de la biodiversité sont incroyablement difficiles, un défi social, économique et écologique. Et ces héros de la biodiversité le font de manière isolée, souvent seuls face à ces défis ».



Le professeur Alexandre Roulin, quant à lui, a déclaré que « Comme la biodiversité et le changement climatique, ces problèmes ne connaissent pas de frontières. Vous devez amener vos amis israéliens, palestiniens et jordaniens pour faire le même travail. Même les imams enseignent aux gens tout en prêchant, la chouette effraie n'est pas de malchance. C'est une bonne chance pour vous, car cela fait le travail pour vous de tuer les rongeurs, et de cette façon, les gens sont éduqués pour comprendre la valeur de la nature et de la biodiversité ».



Pour le Dr Lalasia Bialic-Murphy, « chaque écosystème est différent, et nous ne sommes qu'au début de notre chemin pour comprendre et restaurer différents systèmes à travers le monde ».



Se référant au rôle de l'initiative Owls for Peace dans le contrôle de la population de rongeurs, Gerrard Albert a déclaré : « La nature est souveraine, et nous savons que la nature a le pouvoir. Quand il pleut ici, quand les tempêtes de sable arrivent, la nature a beaucoup plus de pouvoir que le reste d'entre nous. Nous devons nous adapter à cela, nous devons nous éloigner. Je veux entendre les hiboux et les arbres parler, nous instruire. J'en ai marre d'entendre comment nous pouvons faire mieux pour la nature, la nature peut faire des merveilles pour nous ! »



A noter que la semaine du climat et de la biodiversité est la première des 10 semaines thématiques se déroulant au cours des six prochains mois (du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022), ancrant le programme de l'Expo 2020 pour les personnes et la planète. Et la rencontre a noté également la participation de Son Excellence Dr Shaikha Al Dhaheri Secrétaire générale de l'Agence pour l'environnement - Abu Dhabi ; de Tom Crowther, fondateur du Crowther Lab, Suisse, et finaliste de The Earthshot ; du Professeur Alexandre Roulin, responsable de l'Initiative Owl for Peace, Université de Lausanne ; du Dr Lalasia Bialic-Murphy, scientifique principal, ETH Zürich, Suisse ; de Gerrard Albert, président de Ng? T?ngata Tiaki o Whanganui, Nouvelle-Zélande, et l'un des principaux promoteurs de l'idée de développer un statut juridique pour les entités naturelles ; du Dr Emiliano Esterci Ramalho, directeur scientifique technique de l'Institut de développement durable Mamirauá, Brésil.