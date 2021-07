Horrible fin de deux femmes migrantes : endormies dans un champ, elles meurent écrasées par un tracteur

Le drame s'est produit la semaine dernière, le vendredi matin plus précisément près de Milan, en Italie. Dans la nuit, deux jeunes femmes de 28 et 32 ans se sont endormies dans un champ de maïs.





Le lendemain matin, alors qu'elles dormaient paisiblement, elles ont été écrasées par un tracteur qui diffusait de l’insecticide. D’après « Tribune » qui partage l’info, le conducteur du véhicule n'a rien remarqué et a continué sa route.



L'une des deux victimes a appelé les secours alors que...