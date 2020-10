La Turquie expulse un djihadiste français

Expulsion d'un Djihadiste Français en Turquie





Un Français parti faire le jihad en Syrie en 2012 et condamné par défaut en France à 15 ans de prison en 2017 a été expulsé lundi de Turquie et placé en garde à vue à son arrivée à Paris, a appris l'AFP de source judiciaire.

Othman Garrido, 26 ans, qui se faisait appeler sur place Abou Salman al Faransi, avait été capturé en juillet dernier par les forces de sécurité turques alors qu'il se trouvait dans la région de Kilis en Turquie, près de la frontière avec la Syrie, selon l'agence turque Anadolu.





“Protocole de Cazeneuve”

Il a été expulsé dans le cadre du "protocole de Cazeneuve", un accord de coopération policière entre Paris et Ankara pour intercepter à leur retour les jihadistes français. Dès son arrivée en France, il a été placé en garde à vue.





Originaire de Montpellier

Selon la source judiciaire, une nouvelle enquête a en effet été ouverte récemment contre cet homme originaire de Montpellier (sud de la France), qui est par ailleurs visé depuis 2016 par un mandat d'arrêt. Cette enquête viserait des faits commis après sa condamnation.





Déjà condamné en 2017

En avril 2017, une cour d'assises des mineurs en France l'avait condamné par défaut à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir rejoint les rangs du groupe jihadiste État islamique (EI) en Syrie, avoir participé à des entraînements et des combats sur place et exhorté les musulmans de France à commettre des actions violentes. Quatre autres membres de sa famille - ses parents et deux de ses frères, aussi partis en Syrie - avaient également été condamnés lors de ce procès devant la cour d'assises des mineurs à des peines de 10 et 15 ans de prison.





Al-Qaïda en Syrie puis l’EI

Avec un de ses frères, Othman Garrido, âgé alors de 18 ans, avait quitté la France fin 2012 pour rallier le groupe Jabhat al-Nosra (branche d'Al-Qaïda en Syrie), puis très rapidement l'EI. Ses parents, un Français converti et une femme d'origine marocaine, les avaient rejoints courant 2013 avec leurs trois autres enfants mineurs à l'époque des faits.





Appel aux musulmans de France