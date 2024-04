Le Congrès américain vote sur l'Ukraine, Israël et TikTok

Est-ce la fin du feuilleton? La Chambre américaine des représentants vote samedi sur un grand plan d'aide pour l'Ukraine, Israël et Taïwan, soutenu par des élus des deux bords.





Les parlementaires ont commencé à se prononcer au pas de charge sur cette gigantesque enveloppe de 95 milliards de dollars, réclamée depuis des mois par le président Joe Biden.





Ils ont d'abord adopté en début d'après-midi un texte compris dans cette proposition de loi et lançant un ultimatum à TikTok, qui prévoit l'interdiction de l'application aux Etats-Unis à moins que le réseau social ne coupe ses liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine.





Puis ils ont voté un texte pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire en investissant dans les sous-marins, et venir en aide à Taïwan.





Si toutes les mesures sont adoptées, elles seront rapidement examinées par le Sénat. La chambre haute pourrait se pencher sur les textes dès mardi, a indiqué le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer.





Ces mesures sont le fruit de mois de tractations extrêmement acrimonieuses, d'allées et venues du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington et de pressions d'alliés à travers le monde.





Elles ont même coûté son poste à un chef républicain.



- Bras de fer entre Biden et Trump -





Au coeur de toutes les tensions: le financement de la guerre en Ukraine.





Les Etats-Unis sont le principal soutien militaire de Kiev, mais le Congrès n'a pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis près d'un an et demi -- principalement en raison de querelles partisanes.





Le président démocrate Joe Biden, et son parti au Congrès, sont très favorables à de nouvelles aides pour l'Ukraine, en guerre avec la Russie.





Mais les républicains, emmenés par Donald Trump, sont eux de plus en plus réticents à financer un conflit qui s'enlise.





En pleine année électorale, la question s'est transformée en un duel à distance entre les deux candidats à la présidentielle.





Après des mois de tergiversations, le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a fini par apporter son soutien à une enveloppe de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine.





"Pour le dire franchement: je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre", a-t-il plaidé, non sans une certaine émotion, lors d'une conférence de presse.





Ce plan d'aide -- principalement de l'assistance militaire et économique -- autorise aussi le président Biden à confisquer et à vendre des actifs russes pour qu'ils servent à financer la reconstruction de l'Ukraine. Une idée qui fait son chemin auprès d'autres pays du G7.



- Israël, Gaza, TikTok -





Parmi les autres volets du grand plan: 13 milliards de dollars d'assistance militaire à l'allié historique des Etats-Unis, Israël, en guerre avec le Hamas.





Ces fonds serviront notamment à renforcer le bouclier antimissile israélien, le "Dôme de fer".





Plus de 9 milliards de dollars sont par ailleurs prévus pour "répondre au besoin urgent d'aide humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde", selon un résumé du texte.





Comme Joe Biden l'avait réclamé, cette proposition de loi consacre 8 milliards de dollars pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire et venir en aide à Taïwan.





Elle prévoit aussi un texte menaçant d'interdire TikTok aux Etats-Unis.





La plateforme de vidéos est accusée de permettre à Pékin d'espionner et de manipuler ses 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.



- Johnson, sur un siège éjectable -





L'administration Biden s'est dite "très favorable" à toutes ces mesures.





La porte-parole du président, Karine Jean-Pierre, a d'ailleurs indiqué vendredi que le flux d'aide américaine à l'Ukraine reprendrait "immédiatement" après l'adoption de ce texte par les deux chambres du Congrès.





L'adoption de cette enveloppe permettrait aux alliés des Etats-Unis de pousser un grand ouf de soulagement.





Mais elle pourrait en revanche coûter au chef républicain Mike Johnson son poste: une poignée d'élus conservateurs, farouchement opposés à l'aide à l'Ukraine, ont promis de tout faire pour destituer le "speaker" afin de le punir de son soutien.





Son prédécesseur, Kevin McCarthy, avait déjà été démis l'an dernier après une rébellion de l'aile trumpiste de son parti, qui l'accusait d'un "accord secret" avec les démocrates sur l'Ukraine.





AFP