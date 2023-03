Plus de 1.300 migrants arrivés par la mer à Lampedusa en 24 heures

Environ 1.350 migrants ont posé le pied sur l’île italienne de Lampedusa en 24 heures, arrivés à bord d’embarcations en provenance d’Afrique du Nord, selon l’agence de presse italienne Ansa.



À peu près 900 d’entre eux, dont des enfants, ont débarqué de 21 canots entre minuit et la matinée de jeudi. Ils étaient partis de la ville côtière de Sfax en Tunisie, à un peu moins de 190 kilomètres de là. Ces personnes sont originaires de Syrie, du Yémen et de plusieurs pays d’Afrique.



Mercredi, deux embarcations avaient dû être secourues par les garde-côtes. Ces derniers ont sorti 38 personnes de l’eau avant d’en faire de même avec 20 autres. Ils ont également repêché le corps d’une jeune femme.



Dans la nuit du 25 au 26 février, un accident de bateau avait déjà coûté la vie à 72 personnes.



Malgré cela, un grand nombre de migrants continuent de s’aventurer sur la dangereuse mer Méditerranée en direction de Lampedusa, de Malte ou de la Sicile. Le plus souvent, ils partent de la Tunisie ou de la Libye. S’ils n’arrivent pas à rejoindre la terre ferme, ils sont parfois recueillis par des navires de sauvetage en mer ou par des garde-côtes.