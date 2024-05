Reconnaissance de l'Etat de Palestine: Israël rappelle ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège









Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé mercredi le rappel "pour consultations" de ses ambassadeurs en Irlande, Norvège et Espagne après la décision de ces pays de reconnaître l'Etat de Palestine.





"Aujourd’hui, j’envoie un message clair à l'Irlande et à la Norvège: Israël ne restera pas silencieux sur cette question", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, cité dans un communiqué de ses services.





Plus tard dans un communiqué séparé, il a indiqué avoir par ailleurs convoqué les ambassadeurs d'Irlande, d'Espagne et de Norvège en Israël pour une "conversation de réprobation" de la décision de leur pays.





En pleine guerre dans la bande de Gaza entre le mouvement islamiste Hamas et Israël, plusieurs pays européens ont annoncé mercredi une initiative visant à reconnaître l'Etat de Palestine.





La Norvège va reconnaître l'existence de l'Etat palestinien à compter du 28 mai, a ainsi annoncé le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre.





L'Irlande a annoncé à son tour la reconnaissance de l'Etat palestinien, a déclaré son Premier ministre Simon Harris, dans une annonce conjointe avec Oslo et Madrid.





L'Irlande et la Norvège veulent envoyer "un message aux Palestiniens et au monde entier: le terrorisme paie", a réagi le chef de la diplomatie israélienne.





"Après que l'organisation terroriste Hamas a perpétré le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, après avoir commis les crimes sexuels les plus horribles que le monde ait connus, ces pays ont choisi de récompenser le Hamas et l'Iran et de reconnaître un Etat palestinien", a-t-il estimé.





Il a qualifié leur démarche de "tordue", estimant qu'il s'agissait d'une "injustice envers la mémoire des victimes du 7 octobre" et qu'elle portait "atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense".





Mercredi après-midi, M. Katz a déclaré avoir ordonné la convocation des ambassadeurs des trois pays pour les "réprimander" et leur montrer une vidéo de l'enlèvement pendant l'attaque du Hamas de soldates israéliennes. "Ils ont décidé de décerner une médaille d'or aux assassins et aux violeurs du Hamas, nous allons leur montrer la décision tordue qu'ont prise leurs gouvernements", a déclaré M. Katz dans un communiqué.





La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre qui a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.





Sur les 252 personnes alors emmenées comme otages le 7 octobre, 124 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 mortes selon l'armée.





Israël a juré de détruire le Hamas et lancé en représailles une offensive dévastatrice dans la bande de Gaza, entraînant la mort d'au moins 35.647 personnes, pour la plupart des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas à Gaza.