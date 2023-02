Turquie: 48 personnes arrêtées pour pillage dans les provinces sinistrées

Au moins quarante-huit personnes ont été arrêtées pour pillage dans huit provinces sinistrées par le tremblement de terre qui a frappé lundi le sud de la Turquie, a rapporté samedi l'agence officielle turque Anadolu.



Les suspects ont été placés en détention dans le cadre d'enquêtes sur les pillages commis après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a fait plus de 25.000 morts en Turquie et en Syrie, a indiqué Anadolu citant des sources sécuritaires.



Quarante-deux de ces suspects ont été interpellés dans la seule province de Hatay, dans le sud du pays, en possession d'importantes sommes d'argent, de téléphones portables, d'ordinateurs, d'armes, ainsi que de bijoux et de cartes bancaires.



Selon un décret paru samedi au journal officiel, les procureurs peuvent désormais détenir des personnes accusées de pillage pendant sept jours au lieu de quatre, dans le cadre de l'état d'urgence décrété mercredi par le président Recep Tayyip Erdogan, pour faire face à la catastrophe.



"Nous avons annoncé l'état d'urgence", a-t-il par ailleurs déclaré lors d'une visite dans la province de Diyarbakir, touchée par le séisme.



"Cela signifie qu'à partir de maintenant, les personnes impliquées dans des pillages ou des enlèvements doivent savoir que la main ferme de l'État est sur leur dos", a-t-il prévenu.