Un Indien accusé d'avoir utilisé deux serpents pour tuer sa femme

Il utilise le serpent pour tuer son épouse

La vipère n'ayant pas fonctionné, il a donc utilisé un cobra: la police indienne a arrêté un homme accusé d'avoir recouru à deux serpents venimeux pour assassiner sa femme, en voulant faire passer sa mort pour accidentelle.

Selon les enquêteurs de l'État du Kerala (sud de l'Inde), Sooraj, 27 ans, s'est procuré en mars une vipère de Russell pour mordre sa femme Uthra. La jeune femme a survécu à l'attaque mais le venin l'a obligée à rester hospitalisée pendant deux mois, a indiqué lundi à l'AFP le responsable policier Ashok Kumar.





Pendant qu'Uthra était en convalescence dans la maison de ses parents ce mois-ci, Sooraj a alors alors jeté sur elle, durant son sommeil, un cobra obtenu auprès d'un éleveur de serpents. "Sooraj est resté dans la même pièce qu'Uthra en faisant comme si de rien n'était. Il suivait sa routine matinale lorsqu'il a été alerté par les hurlements de la mère d'Uthra", a décrit la police dans un communiqué. Emmenée à l'hôpital, la femme a été déclarée morte.





Le suspect ne voulait pas divorcer

Les parents d'Uthra ont commencé à avoir des soupçons lorsque le veuf a voulu mettre la main sur les biens de sa femme seulement quelques jours après son décès. Uthra était issue d'une famille aisée tandis que Sooraj, qui travaille comme employé de banque, était d'origine plus modeste. Le couple a un enfant d'un an. Les relevés téléphoniques montrent que le suspect a été en contact avec des éleveurs de serpents et a regardé des vidéos de serpents sur internet, selon la police.





La dot d'Uthra était conséquente: près de 100 pièces d'or, une nouvelle voiture et un demi-million de roupies en argent liquide (6.000 euros). "Sooraj craignait qu'en divorçant d'Uthra il ne doive rendre la dot. C'est pourquoi il a décidé de la tuer", a affirmé la police dans un communiqué. Le fournisseur des serpents a également été arrêté.