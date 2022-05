Vladimir Poutine aurait “vaincu” un cancer

Poutine aurait vaincu le Cancer

Selon le réalisateur américain Oliver Stone, le président russe Vladimir Poutine aurait été atteint d'un cancer il y a quelques années, qu'il aurait vaincu.





Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les spéculations vont bon train autour de l’état de santé de Vladimir Poutine. Selon certaines rumeurs, le maître du Kremlin serait gravement malade, voire mourant. Son visage est en effet de plus en plus gonflé et il semble fatigué. Néanmoins, il est impossible de connaître son véritable état de santé.





Toutefois, selon le réalisateur américain Oliver Stone, Vladimir Poutine aurait bien eu un cancer entre 2015 et 2017, dont il serait aujourd’hui en rémission. C'est ce qu’il a annoncé dans le podcast de Lex Fridman, relayé par Business Insider.





“Conversations avec Monsieur Poutine”

“Rappelez-vous ceci, monsieur Poutine a eu un cancer, et je pense qu’il l’a vaincu. Il a aussi été mis à l’isolement à cause du Covid”, a expliqué Oliver Stone. Des soucis de santé et une période d’isolation qui l’auraient conduit à commettre des “erreurs”, notamment en ce qui concerne l’intervention en Ukraine. Selon lui, Poutine “n’aurait pas évalué la situation correctement” avant d’envahir l’Ukraine et aurait “peut-être perdu le contact avec les gens.”





Oliver Stone a interviewé le président russe à plusieurs reprises entre 2015 et 2017 pour son documentaire “Conversations avec Monsieur Poutine.” Une cinquantaine d’heures d’entretien, entre Moscou et Sotchi, au cours desquelles les deux hommes évoquent de nombreux sujets politiques, ainsi que l'ascension au pouvoir de l’homme fort du Kremlin.