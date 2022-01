Zemmour n’est toujours pas assuré de concourir à l’élection présidentielle: “Un scandale démocratique”

Eric Zemmour, Candidat à la présidentielle en France

Et pour cause: Éric Zemmour ne possède à ce stade de la campagne que 300 promesses de parrainages des maires de France, alors qu’il lui en faut au moins 500 pour pouvoir légalement s’inscrire sur les listes électorales. Il dénonce une “perversion du système” et un véritable “scandale démocratique”. Explications.





Invité sur le plateau d’Europe 1 ce jeudi, Éric Zemmour a abordé différents thèmes de son programme, commenté les interventions de ses adversaires politiques, dont la déclaration controversée d’Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, son rapport à l’Union européenne et la question cruciale des 500 parrainages indispensables pour concourir à l’élection présidentielle: “Cette histoire de parrainages est absolument folle. J’en suis à peu près à 300 promesses, ce qui est à la fois beaucoup, parce qu'on n’a pas d’élus (...) et rien puisqu’il faut 500 élus et que tout le monde nous dit qu'il en faut au moins 600 voire 700 pour être sûr parce que les gens se rétractent au dernier moment...”





“Perversion de la loi originelle”

Il fustige une "perversion de la loi originelle" orchestrée sous le mandat de François Hollande, “en rendant public le nom des maires”: “C’est un scandale démocratique”, n’hésite-t-il pas à dénoncer. “Il faut savoir que le général de Gaulle a institué cette mesure pour éviter les fous”. Il raconte ensuite le cas d’un maire, sans mentionner son identité, qui ne peut lui accorder son parrainage par peur des représailles, notamment judiciaires. Il demande solennellement à David Lisnard, président des maires de France, d’anonymiser les signatures des élus pour leur éviter ces “pressions” éventuelles.





Pour un “pool de signatures”

Il propose aux maires de se réunir en “pool de signatures" pour accorder leur soutien “à tous les candidats qui sont à un minimum de 5 à 8% des intentions de voix”. Il souligne que cette mesure ne le concerne pas uniquement mais que d’autres candidats comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon peinent aussi à réunir ces promesses de parrainage nécessaires. “La loi de François Hollande est inique”, déplore-t-il. Il en profite également pour décocher une flèche à l’égard d’Anne Hidalgo, représentante du Parti socialiste: “Elle fait moins de 5% dans les sondages et va avoir 3.000 parrainages. Est-ce que vous trouvez ça normal?” Une question évidemment rhétorique.





Les candidats à l’élection présidentielle ont jusqu’au 26 février, 18h, pour transmettre tous leurs parrainages au Conseil constitutionnel.