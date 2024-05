669 interpellations hier nuit : La police lutte contre la délinquance

Sous la supervision de la Direction de la sécurité publique, la police a déroulé une nouvelle opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national, pour lutter contre la délinquance et la criminalité.





Plus de 800 agents en tenue et en civil ont été déployés au niveau des zones criminogènes du pays, dans la nuit du mercredi au jeudi, de 21 h à 6 h.





Ce large ratissage a permis d’interpeller, selon des sources de Seneweb, 352 individus pour vérification d’identité, 98 pour ivresse publique et manifeste, 32 pour nécessité d'enquête, 13 pour vol, sept pour vagabondage, trois pour tentative de vol, un pour flagrant délit de vol, trois pour détention d'arme blanche, cinq pour vol en réunion, cinq pour association de malfaiteurs, un pour trafic de drogue, 16 pour détention et usage de chanvre indien, quatre pour offre ou cession de chanvre indien, trois pour usage collectif de chanvre indien, six pour usage de produits cellulosiques, trois pour rixe sur la voie publique, trois pour coups et blessures volontaires, cinq pour racolage, un pour escroquerie, un pour détournement de mineure, un pour conduite en état d'ébriété, deux pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, trois pour abus de confiance et un pour conduite sans permis. Soit, au total, 669 personnes.