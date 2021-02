Affaire Mbour 4 : Retour de parquet pour les mis en cause

Le président et le vice-président du collectif Mbour 4 extension, Souleymane Diémé, ainsi que le vice-président Amadou Dia ont bénéficié d’un retour de parquet, informe Le Soleil. Leur face-à-face avec le Procureur n’ayant pas finalement eu lieu.À signaler qu’ils ont été arrêtés et gardés à vue à la Brigade de recherches de Thiès. Ils sont accusés de complicité, d’occupation et de vente illégale de terrains dans la forêt classée de Thiès.