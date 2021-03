Du nouveau dans l'affaire de faux billets impliquant Thione Seck...

Poursuivi pour "détention de faux signes monétaires, blanchiment d’argent, tentative d’escroquerie et association de malfaiteurs", Thione Seck ne risque plus rien.D'après le quotidien Les Échos qui vend la mèche, "aucune condamnation ne pèse plus sur le leader de Raam Daan et Alaye Guitèye".À en croire le journal, la Chambre criminelle de la Cour suprême a annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar, laquelle avait infirmé le premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dakar.La haute juridiction, qui a vidé l’affaire hier, a donné raison au juge Maguette Diop, en rendant "nulle et de nul effet la condamnation du juge d'appel" qui avait annulé, en première instance, toute la procédure.