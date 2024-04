«Détenus politiques» : l’appel de Me Ciré Clédor Ly entendu

La semaine dernière, Me Ciré Clédor Ly avait interpellé le ministre de la Justice, Ousmane Diagne. L’avocat invitait le nouveau Garde des sceaux à prendre les disposer pour faire libérer les «détenus politiques» qui sont toujours en prison alors qu’ils devaient recouvrer la liberté à la faveur de la loi d’amnistie.



Son appel a été entendu. Citant Me Ly, Les Échos rapporte que les concernés- au nombre de quatre selon la robe noire- «ne vont pas tarder à recouvrer la liberté». Ils pourraient même «franchir le portail de la prison» ce jeudi, rapporte le journal.



Ciré Clédor Ly prévenait que les autorités dotées du pouvoir de mettre fin à la détention de ces prisonniers et qui s’abstiennent de le faire s’exposaient à des poursuites.