Libéré, le blogueur guinéen Djibril Agi Sylla entame les procédures d'asile au Sénégal

Jugé au Tribunal de Dakar et condamné à payer la somme de 50 000 Fcfa pour séjour irrégulier au Sénégal, le blogueur guinéen, Djibril Agi Sylla, a ensuite été libéré. Dans la foulée, il a entamé la procédure pour demander l'asile politique au Sénégal.







Selon ses avocats, Djibril Agi Sylla risque sa vie s'il retourne en Guinée, après ses critiques véhémentes sur le régime et sur des ténors politiques. "On ne peut pas refouler quelqu'un dans un pays où il fuit la persécution, où il court donc un danger pour sa vie", disait son avocat Me Amadou Aly Kane, après la condamnation de son client pour séjour irrégulier au Sénégal.





De son côté, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty international section Sénégal, a félicité les nouveaux gouvernants d'avoir libéré Agi Sylla. "Le blogueur guinéen Djibril Agi Sylla est libre et a entamé la procédure d'asile au Sénégal. Les nouvelles autorités du pays ont entendu les appels en sa faveur, dont ceux de nombreux militants et responsables de PASTEF. Le Sénégal est et reste une terre d'asile qui a accueilli tous ceux qui luttent contre l'oppression. Il a accueilli les responsables et militants de la SWAPO, de l'ANC et du PAIGC. Il a accueilli les haïtiens fuyant la dictature des Duvalier et des africains de toutes nationalités", a-t-il écrit.