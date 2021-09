Passeports diplomatiques : Le juge du 2e cabinet hérite de Condé et des députés de Bby

Affaire des Passeports diplomatiques

Le dossier relatif au trafic présumé de passeports diplomatiques impliquant El Hadj Amadou Condé et deux députés de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (Bby), Boubacar Biaye et Mamadou Sall, avance. Ce lundi 13 septembre, le parquet de Dakar a fait un réquisitoire. Le maître des poursuites a demandé l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre des mis en cause.