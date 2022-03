Procédure l’opposant au juge Téliko : Madiambal Diagne saisit l’Inspecteur général de l’administration de la Justice

Madiambal Diagne ne digère pas sa condamnation à trois mois ferme de prison, prononcée en première instance, dans l’affaire qui l’oppose au juge Souleymane Téliko. Le Président du groupe, Avenir Communication, qui édite le journal Le Quotidien, estime que “le déroulement du procès n’a pas été équitable”. “Un parti pris flagrant au profit de la partie civile avait été observé à l’audience du 3 juin 2021”, fustige-t-il dans un document parvenu à la rédaction de Seneweb. Madiambal Diagne pointe, en particulier, la partialité du juge lors de l’audience : “Le Président du tribunal, Ndary Diop, n’avait de cesse de me rabrouer et par de nombreuses réactions, a révélé sa posture favorable au plaignant. Plus grave, j’avais demandé avec insistance que des propos tenus à mon endroit par le juge Souleymane Téliko soient consignés dans le plumitif d’audience afin de me permettre d’en tirer toutes les conséquences de droit. Souleymane Téliko avait affirmé que j’avais été poursuivi pour viol et escroquerie (...) J’ai, malheureusement, constaté que le tribunal n’avait pas accédé à mes demandes et celles de mes avocats de mentionner les déclarations dans le plumitif d’audience”.









Fort de ces constats et d’autres dysfonctionnements, Madiambal Diagne a saisi l’Inspecteur général de l’administration de la Justice pour “demander l’ouverture d’une enquête administrative pour situer les fautes et manquements que le traitement de ces différentes affaires a pu révéler”.