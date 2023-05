Procès contre Adji Sarr: «Ousmane Sonko n’a pas reçu de convocation», selon ses avocats

Alors que l'ouverture du procès de l’affaire « Sweet beauté » est prévue ce mardi 16 mai devant la chambre criminelle, les avocats du principal accusé, Ousmane Sonko, ont fait une annonce de taille. Face à la presse, ce lundi, Mes Saïd Larifou et Cie ont fait savoir que leur client n’a pas reçu de convocation. Aussi, ont-ils indiqué, même si le maire de Ziguinchor reçoit la convocation, il faudrait d’abord voir « si les conditions sont réunies » pour qu’il se rende au Tribunal. « Il faudrait qu’il soit mis dans des conditions normales pour pouvoir s’expliquer », a notamment déclaré Me Larifou.



« Notre client a subi une triste expérience, lors de sa comparution dans le cas de l’affaire en diffamation. Il a été gazé. On a déjà un précédent douloureux. Il est resté plusieurs semaines au lit. Il s’agit d’un empoisonnement. Parce que ça a été vérifié par des médecins, des laboratoires étrangers qui l’ont confirmé », a ajouté la robe noire. Qui embraye : « Nous avons le dossier médical. Une suite judiciaire sera réservée à cette tentative d’assassinat ».



Pour rappel, le candidat déclaré à l’élection présidentielle du 25 février 2024, est depuis quelques jours chez lui à Ziguinchor où des scènes de violences ont éclaté, depuis ce lundi matin.