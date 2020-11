"Détournement de 5 milliards" : Aïda Ndiongue et Cie rejugés dans l'affaire du Plan Jaxaay

Retour à la case départ pour Aïda Ndiongue dans le dossier du détournement au Plan Jaxaay dans lequel elle avait obtenu un non-lieu prononcé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI).





Cette sulfureuse affaire des produits phytosanitaires portant sur 5 milliards vient d'être dépoussiéré par le Doyen des juges.





D'après Libération et Les Échos, dans une ordonnance rendue le 12 novembre dernier, le juge a renvoyé l'ex- sénatrice libérale en correctionnelle pour tentative d'escroquerie portant sur les deniers publics et complicité de faux et usage de faux en écriture privée.