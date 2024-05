TGI-FATICK : L’agent de l’Ipres et son acolyte condamnés à 2 ans ferme

Au tribunal de grande instance de Fatick, un agent de l'IPRES aux initiales P. S. et son complice I. Nd ont été jugés en flagrants délits pour détention de chanvre indien. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme.





Devant la barre, P. Sarr a déclaré : "Je ne suis pas un vendeur de drogue. Je livrais la marchandise pour I. Nd. Lors de mon arrestation, j'étais en train de livrer à P. D., que je considère comme un grand frère. C'est une fois chez lui que j'ai découvert que c'était un piège monté avec les forces de l'ordre pour m'arrêter. Je travaille à l'IPRES de Fatick et j'ai juste commis l'erreur d'aider I. Nd dans ses affaires. Je n'en tire aucun profit."





Son complice I. Nd, qui avait dissimulé le chanvre indien (1,125 kg) dans la chambre de ses filles, a témoigné : "Je vendais de la drogue mais j'ai arrêté cette activité en 2009. Nous sommes un groupe de 10 membres et chacun cotise 12 500 francs, soit un total de 125 000 francs que j'utilise pour acheter la drogue à Joal. À mon retour, ils reçoivent leur part et je garde la mienne (125 g) pour ma consommation. J'avais envoyé P. S. pour livrer la part de P. D., que l'on m'avait présenté, mais que je ne connais pas."





Ces explications ont été rejetées par le juge car elles différaient de celles fournies lors de l’enquête préliminaire.