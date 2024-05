Trafic de cocaïne présumé : des nouvelles du fils de Idrissa Seck

Fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, Abdoulaye Seck a été arrêté pour trafic international de drogue présumé en même temps que sept autres personnes. Ils devraient être édifiés sur leur sort, ce mercredi.



Selon Libération, la bande sera de nouveau déférée aujourd’hui après avoir bénéficié d’un retour de parquet hier. Ils sont poursuivis association de malfaiteurs, trafic international de cocaïne, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs.



Dans ce dossier, Sylvain Bathiapara Mendy, présenté comme le cerveau, a été arrêté le 12 mai dernier, suite à l’exploitation d’une info faisant état «d’un vaste réseau de trafic international de drogue », par les éléments de l’OCRTIS de Dakar, appuyés par leurs pairs de Kaolack et Mbour. Le trafiquant était en compagnie d’un des mis en cause, Pathé Guèye, à bord d’un véhicule de type 4x4 dans lequel était caché 18 kg de drogue.



Une seconde saisie de 2,8 kg de cocaïne sera faite par les enquêteurs lors de la perquisition de l’appartement de Mendy sis à Ngor-village, rappelle le quotidien d’information.