2A TV : Les débuts canon d’Ahmed Aïdara sur sa nouvelle chaîne

Décidément, Ahmed Aïdara et les revues de presse, c’est pour le meilleur et pour le pire. Alors que bon nombre de personnes s’attendaient à ce qu’il fasse une croix sur ses présentations, qui l’ont rendu célèbre après sa démission de D-Média, le nouveau maire de Guédiawaye a pris tout le monde à revers en annonçant, le lendemain de son départ, la création d’une Web TV : 2A TV. 17 secondes, c’est le temps du premier teaser publié sur cette chaîne youtube. On y voit le journaliste, sur un graphique, se tenir debout les doigts joints et à sa droite sont mentionnés les programmes de son média qui se veut généraliste avec une particularité qui lui est propre : la revue de presse.





Le jour suivant de cette annonce sur la même chaîne, Ahmed Aïdara, en chair et en os, apparaît dans une vidéo pour présenter la palette de son nouveau canal tout en donnant rendez-vous à ses fans le 11 avril : « Ce que vous demandiez est arrivé, 2A TV. Vous y aurez des informations sûres et fiables. Vous aurez du sport, de l’économie des faits-divers sans oublier votre revue de presse préférée ».