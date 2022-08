Altercation entre Kalifone et les caméramans : L'ANCPS interpelle les autorités sur la sécurité des acteurs de médias

Altercation entre Kalifone et les caméramans

Lors de la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 31 juillet qui regroupait les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar au siège de l'APR, un drame a été évité de justesse.





En effet, Kalifone Sall, "l'insulteur du président" lors de son live, a proféré des injures à l'endroit des reporters.





A cet effet, l' Association nationale des caméramans professionnels du Sénégal (ANCPS), par la voix de son président Massaer Thiam, "condamne fermement cet acte irresponsable et abject contre des soldats de l'information".





"Les caméramans et journalistes professionnels des médias sont de plus en plus dans la ligne de mire de certains responsables politiques... pour violer la liberté de la presse, dans un contexte de regain de tension électorale, constate l'ANCPS qui juge intolérable la violence à l'égard des hommes de médias.





L'association invite alors les autorités à prendre leurs responsabilités afin de mettre fin à ces représailles et de rétablir l'ordre public le plus rapidement possible. Elles sont appelées "à veiller sur la sécurité des acteurs des médias avant qu'il ne soit trop tard".