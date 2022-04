Après sa démission de D-Media : Ahmed Aïdara reprend la revue de presse à…

Le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, ne compte pas quitter provisoirement sa profession de journaliste, le temps de se consacrer exclusivement aux affaires de «sa» cité.



Alors qu’il a présenté sa démission du groupe de D-media, dirigé par Bougane Gueye Dany, pour «des raisons de convenance personnelle», mardi dernier, il vient de poser un autre acte. Ahmed Aïdara a décidé d’agrandir le paysage médiatique sénégalais en créant une nouvelle chaîne YouTube dont le nom est «2A TV» pour y continuer à réaliser ses revues des titres et de presse.



Ainsi, le premier magistrat de Guédiawaye pourra faire, à sa guise, le tour de l’actualité sans être inquiété par les sanctions du collège du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).



Récemment, l’organe de régulation, présidé par Babacar Diagne, avait signifié à la SEN TV et à la ZIK Fm d’interdire l’animation des revues des titres et de presse à Ahmed Aïdara, devenu maire au sortir des élections locales du 23 janvier dernier. Décision qu’il n’a jamais acceptée, par ailleurs.