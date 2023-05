Journée de l'Afrique : Sophia Thiam de la 2stv honorée Aux États-Unis

Le maire Sylvester Turner, les membres du conseil municipal de Houston et les membres du corps diplomatique africain aux États-Unis se sont joints à la communauté locale pour célébrer la Journée de l'Afrique à Houston. La sixième célébration annuelle a eu lieu au George R. Brown Convention Center, hall C, le vendredi 19 mai 2023 à 17 h.