«Vol de fréquences de la 2STV» : Bouba et Ndiaga Ndour convoqués à la gendarmerie aujourd’hui

Suite et, sans doute, pas fin de l’affaire de «vol de fréquences de la 2STV par la TFM» qui défraie la chronique. Selon Lii Quotidien, qui avait levé le lièvre dans sa livraison de lundi dernier, «la Télévision Futurs Médias va devoir répondre aux charges qui pèsent sur elle».Aussi, renseigne le journal, Ndiaga et Bouba Ndour, respectivement directeur et directeur des programmes de la TFM, feront face, ce mercredi, aux enquêteurs de la Brigade de gendarmerie de Faidherbe pour donner leur version des faits dans ce sulfureux dossier.