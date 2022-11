Mondial : le CNRA s’en prend aux opérateurs de diffusion par câble

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) du Sénégal a mis en demeure les opérateurs de télédiffusion par câble et les sociétés de distribution de programmes Safinatoul Amane, Soretec et Peritel de "mettre immédiatement et définitivement un terme aux violations de la réglementation".







“La présente mise en demeure est notifiée aux responsables des sociétés Safinatoul Amane, Soretec et Peritel et est destinée également à tous les opérateurs de distribution par câble établis au Sénégal”, affirme le CNRA dans un communiqué..





L’organe de régulation précise que cette décision est notamment adressée aux opérateurs de télédiffusion “ayant des relations avec lesdites sociétés’’, Safinatoul Amane, Soretec et Peritel”.





Il les “met en demeure de prendre les dispositions [nécessaires] pour mettre immédiatement et définitivement un terme aux violations de la réglementation” audiovisuelle.





Le CNRA affirme avoir constaté que “des opérateurs de distribution par câble proposent en toute illégalité les contenus de télévisions qui n’ont pas de droits sur le territoire sénégalais”.





Il tient à rappeler que “la retransmission des compétitions sportives internationales est conditionnée par l’acquisition de droits qui y sont relatifs”.