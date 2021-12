Décès de Moustapha Goudiaby, président de l’association des managers et agents du Sénégal

Selon des informations parvenues à Seneweb, le président de l’association des managers et agents d’artistes du Sénégal (AMAA), Moustapha Goudiaby est décédé ce vendredi 3 décembre 2021. Ce, suite à un malaise.



Moustapha Goudiaby a été producteur et manager de nombreux artistes sénégalais. Il a également été agent de spectacle, conseiller-consultant en communication et Directeur général de Vision Plus, une plateforme de conseil dédiée aux artistes.



Formé à Moscou, il a travaillé avec de grands noms de la musique sénégalaise comme Coumba Gawlo Seck, Thione Seck, Assane Ndiaye, Mapenda Seck ou Abdou Guissé Seck.

Seneweb présente ses condoléances au monde de la culture, aux proches et alliés du défunt.