Clash avec Akhlou Brick : le manager de Ndaaka Blindé tape du poing sur la table

S’il comprend que les codes du hip hop autorisent les clashs entre rappeurs, Moustapha Dieng estime qu’il y a des limites à ne pas franchir. C’est pourquoi, il ne cautionne pas les récents échanges de piques par singles interposés entre Ngaaka Blindé et Akhlou Brick. Il est le manager et le producteur du premier, ce qui ne l’a pas empêché de contacter son homologue du groupe mbourois après avoir sensibilisé son poulain.



«Je suis contre ça, et j’en ai parlé à Ngaaka Blindé et à Niasse, le manager de Akhlou Brick, révèle Moustapha Dieng dans un entretien avec L’Observateur. J’ai essayé de leur donner un conseil en leur disant qu’ils avaient prouvé ce qu’ils avaient à prouver. (…) Il faut passer à autre chose, ils ont assez amusé la galerie.»



L’ancien membre de Da Brains ajoute : «Ces derniers jours, ils ont occupé la toile. Ils ont montré de la créativité. En l’espace de quelques heures, ils ont écrit, enregistré des morceaux et tourné des clips. Et ils peuvent continuer à le faire, pendant plusieurs mois. Je pense qu’ils n’ont plus rien à démontrer.»