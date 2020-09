Deux enfants récoltant des fonds pour le Yémen reçoivent un don d’Angelina Jolie

Angelina Jolie fait un don à des enfants du Yemen

Lorsque Mikaeel Ishaaq et Ayaan Moosa, deux garçons vivant à Londres, ont appris qu’il y avait une famine au Yémen à cause de la guerre civile, ils ont décidé d’ouvrir un stand de limonade afin de récolter des fonds pour aider les enfants du pays. Cependant, les deux ne s’attendaient sûrement pas à recevoir un don de l’actrice Angelina Jolie en personne. Âgés de six ans, ils ont déjà récolté 90.000 dollars, soit plus de 75.000 euros.