La fille de Brad Pitt et Angelina Jolie dévoile ses talents de danseuse

Shiloh, fille de Brad Pitt et Angelina Jolie

Shiloh Jolie-Pitt, 16 ans, a enflammé la piste de danse sur le titre hip-hop «Vegas» de Doja Cat.

Dans une vidéo filmée depuis le Millenium Dance Complex de Los Angeles en Californie et publiée sur YouTube, l’adolescente passionnée de danse a dévoilé ses performances artistiques. Entourée de deux camarades, vêtue d’un t-shirt à l’effigie du groupe The Beatles et d’une paire de vans, La fille de Brad Pitt et Angelina Jolie prouve qu’elle a déjà le rythme dans la peau.