Le “plan” de Tom Cruise pour se rapprocher de sa fille Suri

Tom Cruise, Acteur

Selon l’actrice Leah Remini, Tom Cruise attendrait que sa fille de 14 ans, Suri, qu’il a eue avec Katie Holmes, soit plus âgée pour l’endoctriner.

“La Scientologie considère Katie comme une personne suppressive, une ennemie, et donc Tom croit, comme tous les scientologues, qu’il ne peut pas être lié à Suri”, a déclaré l’actrice au New York Post. “Je suis sûre que son plan est d’attendre que Suri grandisse pour l’attirer au sein de la Scientologie et l’éloigner de sa mère”.

Leah Remini, qui a longtemps fait partie de l’église de scientologie, a également admis avoir été surprise par la rupture brutale de Tom Cruise et Katie Holmes en 2012. “J’ai connu Katie quand elle était impliquée dans la Scientologie et elle semblait très endoctrinée dans le monde de Tom”, a-t-elle déclaré, “mais au fil du temps, j’ai compris pourquoi elle a fait ce qu’elle a fait pour protéger sa fille”.





Elle a ajouté qu’elle était “vraiment fière” de Katie Holmes “d’avoir sorti sa fille de quelque chose qui aurait été potentiellement très toxique et dangereux, non seulement pour Suri mais aussi pour leur relation”.





Leah Remini a été élevée au sein de la Scientologue à partir de 9 ans, lorsque sa mère a rejoint l’organisation. Elle a fini par la quitter en 2013, après avoir remis en question le style de gestion du chef de l’église, David Miscavige.