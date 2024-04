AIBD : Cheikh Bamba Dièye prend les rênes

L’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD SA) a un nouveau patron. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye (Cheikh Bamba Dièye) vient d’être nommé Directeur général de cette société de patrimoine (une société anonyme à participation publique minoritaire), chargée par l’État du Sénégal de conduire les travaux péri-aéroportuaires.





La mesure individuelle a été prise par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, ce mercredi 24 avril 2024, en marge de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres. « Monsieur Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, ingénieur en génie et travaux publics, est nommé Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA), en remplacement de Monsieur Abdoulaye Dièye », souligne le communiqué.