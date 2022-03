Assemblée nationale : vers une augmentation du nombre de députés

Les députés de la majorité s'activent en coulisses pour une augmentation du nombre de sièges à l’Assemblée nationale, qui est en ce moment de 165.



Selon L’AS, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, les initiateurs du projet de réforme essaient de rallier l’opposition à leur cause.



La tâche n’est pas simple. Le journal rapporte en effet qu’ils se heurtent au niet du camp des opposants et des non-alignés à l'hémicycle. Mais cela ne les empêche pas d’avancer leurs arguments.



D’après L’AS, les initiateurs de ce projet de réforme invoque la récente érection en département de Keur Massar et le gonflement de la population dans certaines comme Goudiry.



Ils espèrent qu’au détour des législatives du 31 juillet, le nombre des députés soit revu à la hausse. Ce qui serait depuis 1983 la sixième réforme en la matière.