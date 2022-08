Basket : la réponse classe de Youssou Ndoye à Boniface Ndong

Récemment sur le plateau de la TFM, Boniface Ndong, ex-sélectionneur des Lions, est revenu sur ses relations heurtées avec Youssou Ndoye, qui était son capitaine. Le technicien avait déclaré que leur brouille était d’ordre sportif. Que le pivot sénégalais ne comprenait pas pourquoi il ne jouait alors que de son avis, en tant que coach de l’équipe, il n’a pas le niveau d’un Gorgui Dieng pour prétendre jouer à sa place.



Boniface Ndong précisait que faire jouer en même temps les deux pivots n’étant pas bénéfique pour les Lions, il fallait en choisir un. Et son choix, c’était Gorgui Dieng.



Youssou Ndoye a répondu à cette pique dans un entretien paru dans le journal Record de ce mardi. Sans faire mousser la polémique. Avec panache. «On lui (Boniface Ndong) souhaite une bonne continuation parce qu’on a passé du temps ensemble. Et c’était très bien», a confié le capitaine des Lions.



Il ajoute : «Malheureusement, dans le milieu professionnel quand il y a un échec, on situe les responsabilités et forcément certains sont blâmés. Mais je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.»