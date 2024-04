Délégation light, programme : Ce qu'il faut savoir sur le déplacement de Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie





Premier déplacement à l'international, le président Bassirou Diomaye Faye aura un programme assez chargé ce jeudi 18 avril. De prime abord, Bassirou Diomaye Faye sera en entretien en tête à tête avec son homologue le président Mohamed Ould Ghazouani. Ensuite suivra une réunion élargie aux membres des deux délégations.





A ce propos, la délégation sénégalaise, que le chef de l'État a voulu light, est composée de la ministre de l'Intégration africaine et des affaires étrangères Mme Yassine Fall, du ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens M. El Malick Ndiaye et de la ministre des pêches et de l’économie maritime Mme Fatou Diouf.





A préciser que le Président de la République a tenu à rester fidèle à sa ligne de conduite à savoir la sobriété durant son déplacement.