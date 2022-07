Diène Faye, Directeur de la Pêche maritime : "Le renforcement des évaluations des performances des pêcheries est une nécessité"

La pêche maritime

La vitalité de la pêche n’est plus à démontrer au Sénégal. Là où le bât blesse, c’est l’analyse et l’évaluation des performances de nos pêcheries qui restent un exercice complexe.





Le directeur de la Pêche maritime affirme, en effet, que cette complexité s’explique par les enjeux, les dimensions et les échelles plurielles qui caractérisent la pêche et, par conséquent, les défis de collecte et d’analyse des données et informations diverses permettant d’appréhender, d’évaluer et d’illustrer les performances des pêcheries et des actions.





Diène Faye s’est exprimé dans le cadre d’un atelier de formation sur l’outil d’évaluation de la performance des pêches, qui s’est tenu ce lundi à Dakar. L’idée étant, pour la FAO, à travers son projet Initiative pour la pêche côtière (IPC) de faciliter une exploitation durable des ressources halieutiques et une amélioration de la gouvernance du secteur.





C’est un outil adapté à l’évaluation de la performance de toutes les pêcheries riches ou pauvres en données statistiques et couvre toutes les dimensions sociales, économiques, bioécologiques et de gouvernance de la pêche.





A l’en croire, l’importance économique et sociale du secteur de la pêche, de par sa contribution à la sécurité alimentaire et à la création de richesses et d’emplois et son potentiel de croissance dans nos pays, n’est plus à démontrer. Cela place la pêche au cœur de nos politiques en tant qu’Etats côtiers ayant des communautés de pêcheurs aux moyens d’existence et à l’alimentation largement dépendants des produits de la mer.