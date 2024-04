[1 jour, 1 ministre] Général Birame Diop : un fils de Kawsara à la tête du ministère des Forces armées

Le Général de corps d’armée aérienne, ancien Cemga, Birame Diop sera de nouveau en service. Ce militaire admis à faire ses droits à une pension de retraite revient aux commandes. Il est nommé, Ministre des Forcées Armées dans premier Gouvernement du 5ème Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.







C’est dans la ville de Thiès qu’il a vu le jour. Il a grandi au quartier Kawsara Fall. Au sein de la grande muette, l’homme est présenté comme un artisan de la modernisation des infrastructures de l’armée. Il a réhabilité des camps militaires, comme la base militaire de Thiès qui abrite plusieurs unités et écoles militaires (ENOA).





Le Général est titulaire d’un baccalauréat scientifique. Il a été d’abord formé à l’Ecole Royale de l’Air du Marrakech. Par la suite, il sera diplômé de l’Université de l’Air des États-Unis et de l’École de guerre de la France, de l’Ecole d’état-major de l’Université d’Alabama (Etats-Unis) et breveté du Collège interarmées de défense de Paris.





L’ancien Chef d’état-major Général des Forces armées sénégalaises (2020-2021) parle couramment l’anglais et le français.





C’est le 29 mars 1961 qu’il a vu le jour. Et, c’est en classe de 5ème qu’il a réussi le concours d’entrée au Prytanée militaire de Saint-Louis.





L’actuel ministre des Forces armées, Birame Diop est sorti major au concours d'entrée à l'Ecole polytechnique de Thiès, à l'IUT et au concours d'entrée à l'Ecole de l'Air du Maroc.





Celui qui a effectué plusieurs stages notamment en France et aux Etats-Unis, fait partie des meilleurs pilotes au Sénégal.





Ce brillant élève poursuit l’approfondissement de ses connaissances. Depuis 2015, il est inscrit en doctorat en Diplomatie et Relations internationales au Ceds de Dakar. Passionné de sport et de lecture, le nouveau Cemga est auteur de plusieurs publications sur les questions liées à la sécurité. Son parcours lui a aussi valu pas moins de sept décorations au niveau national et international.





En 1985, il obtient son diplôme d’ingénieur en aéronautique et de pilote de transport et passe, avec brio, le diplôme de pilote commercial, qualification IFR, à Montréal, en 1988, puis celui d’officier de sécurité des vols en Californie, en 1992.





A partir de 1994, il obtient la qualification de pilote commandant de bord et celle d’instructeur en France.





Au plan professionnel, le général Birame Diop affiche un parcours respectable. Il entre en service dans l’Armée en 1981. C’est donc parti pour une carrière couronnée de nominations : 13 au total. En effet, avant de devenir Cemga, le Général Biram Diop a occupé, entre autres, les fonctions d’Inspecteur technique auprès du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air (2007-2008), de Directeur de l’African Institute Security Sector (2010-2013), d’Officier Supérieur Adjoint au Cemair (2013-2014), Chef d’État-major de l’Armée de l’Air (2015-2017), sans oublier ses services en tant qu’animateur et facilitateur de rencontres internationales sur la sécurité entre 2010 et 2013.





Après sa mission à la tête des Armées sénégalaises en 2021, l’homme est promu, le 25 mai 2021, par le Secrétaire général de l’ONU, Conseiller militaire du Département des opérations de paix (DPO), succédant ainsi à son homologue Humberto Loitey, de l’Uruguay. Le Général Diop a aussi été Chef adjoint puis Chef des opérations aériennes de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUC), entre 2002 et 2003, et a été déployé auprès de l’ONG Partners for Democratic change, de 2009 à 2013.





Avant ces hautes responsabilités, il a occupé toutes les fonctions dévolues à un officier de l’armée de l’air : de chef de bureau en 1989 à celle de chef d’état-major de l’armée de l’air en 2015. Entre décembre 2017 et janvier 2019, le général Birame DIOP a servi comme Chef d’état-major particulier du Président de la République.





« Le Ministère des Forces armées fera tout l’effort nécessaire pour que toutes ses composantes travaillent en synergie, en solidarité pour garantir une bonne performance, une bonne efficacité, mais également pour garantir une bonne efficience dans l’exécution de la mission constitutionnelle qui est confiée à ce département », confie le Général Birame Diop, qui poursuit : « Je peux vous assurer qu’en dehors de ce ministère, nous ferons les efforts nécessaires pour que les composantes des Forces armées, aux côtés des autres Forces de défense et de sécurité, travaillent de façon à mutualiser leurs moyens pour une prise charge globale de la sécurité de notre pays ».





La création de canaux de communication, de coordination et de coopération entre les pays frontaliers avec le Sénégal figure en bonne place dans son cahier de charges. Le but, c’est d’assurer une prise en charge collective de la question sécuritaire dans la sous-région ».