Gestion du patrimoine de l’État : la troublante réponse de la Sogepa à Sonko

Sur la trace des immeubles cédés sous l’ère Macky Sall, le Premier ministre Ousmane Sonko, dans une note adressée au Directeur de la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa Sn), Yaya Abdoul Kane, lui avait demandé de lui communiquer des informations concernant les cessions à titre provisoire ou définitif, d’immeubles appartenant à l’État. Le chef du gouvernement, donnant des instructions afin que soient éclaircies les conditions de vente à des sociétés privées et à des particuliers de bâtiments appartenant à l'État, souhaitait également être informé de la situation des baux emphytéotiques consentis sur des propriétés bâties de l’État, rappelle LeQuotidien.



Le quotidien d’information annonce que le chef du gouvernement sénégalais a obtenu ses réponses à travers « un courrier qui lui est parvenu depuis le 30 avril ».



D’après la source, s’il ne s’empresse pas d’en parler, c’est parce que les résultats ne sont pas ceux escomptés. Et la situation est telle que, poursuit le journal que le régime actuel « risque de faire machine arrière tout comme avec les constructions sur la Corniche de Dakar ». Et pour cause, souligne LeQuotidien : « Les détails des projets portant sur chaque immeuble objet des emphytéoses a permis de montrer que si certains des promoteurs immobiliers pouvaient être réputés proches des tenants du pouvoir de l’époque Macky Sall, d’autre aussi, et pas des moindres, pourraient revendiquer une certaine proximité avec les dirigeants de Pastef, à commencer par Ousmane Sonko en personne ».